В Кузбассе следственный комитет разыскивает пропавшего мужчину

СУ СК РФ по Кемеровской области разыскивается Евгений Леонидович Лазаревич , 05.09.1964 г.р., который 12.12.2016 года уехал на личном автомобиле из дома в Прокопьевске и не вернулся.
21 декабря его автомобиль со снятыми регистрационными номерами обнаружен в Новокузнецке, припаркованным у жилого дома.
Приметы мужчины: рост 185-188 см., спортивного телосложения, европейский тип лица, на лице следы от угревой сыпи, глаза голубые. Особые приметы: на левой руке от предплечья до локтя родимое пятно, на груди в области сердца (слева) шрам 3-4 см, диабет второго типа (не инсулина зависимый).
На момент исчезновения был одет в куртку темно-синего цвета; шапку норковую, с ушами; джинсы темно-синие, пуловер темного цвета, на шее цепь с крестом из белого золота, ботинки зимние. При себе имел: портфель в форме «планшет» коричневого цвета, мобильный телефон в корпусе серебристого цвета, часы производства Швейцария, с драгоценными камнями, документы на автомобиль, две карты Сбербанк, бонусные карты заправок.
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