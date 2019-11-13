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В Кузбассе снижается количество зарегистрированных безработных

В департаменте труда и занятости населения области сообщили, что к концу 2019 года тенденция снижения количества зарегистрированных безработных кузбассовцев сохранится. В начале ноября на учете в центрах занятости населения Кузбасса состояло 18,1 тыс. безработных – на 3,1 тыс. человек меньше, чем в начале года.

Только за первую неделю ноября безработных стало меньше на 360 человек. Снижение численности безработных граждан отмечено в 24 муниципальных образованиях региона. В Кемерове сосредоточена четверть областного банка вакансий, здесь трудоустроились 117 человек. Предстоящий горнолыжный сезон в Таштагольском районе за неделю обеспечил работой 62 кузбассовцев.

По словам начальника областного департамента труда и занятости населения Алексея Гришина, снижению численности безработных граждан в ноябре способствовало увеличение числа рабочих мест в жилищно-коммунальном хозяйстве по причинам начала отопительного сезона и открытия горнолыжного сезона.

 

 

Фото: пресс-служба АКО

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kuzbassnews.ru
13/11/2019
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