В Кузбассе сохраняется пожароопасность

Днем 27 мая на территории области ожидается температура воздуха +20,+23С, порывы ветра местами до 13 м/с.
Ночью с 26 на 27 мая при прояснениях возможны заморозки до -2С.
В большинстве районов области сохранится высокая пожарооопасность.
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