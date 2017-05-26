В Кузбассе сохраняется пожароопасность

Два чёрных лесоруба причинили ущерб Кузбассу в размере 700 000 рублей Сотрудники межведомственной мобильной группы произвели задержание двух «черных» лесорубов и двух...

Кемеровчанин обстрелял дом своей знакомой из ружья Полицейские при поддержке ОМОН задержали мужчину, который обстрелял дом своей знакомой.

Последний матч: кто ответит за гибель футболистов-юниоров «Газета Кемерова» встретилась с семьей погибшего спортсмена и выяснила, как родные выживают после...