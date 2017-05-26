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В Кузбассе сохраняется пожароопасность

Днем 27 мая на территории области  ожидается температура воздуха +20,+23С, порывы ветра местами до 13 м/с.

Ночью с 26 на 27 мая при прояснениях возможны заморозки до -2С.

В большинстве районов области сохранится высокая пожарооопасность.

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kuzbassnews.ru
26/05/2017
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Новости Кузбасса

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