В Кузбассе состоится пятый «Рождественский Кубок ползунков - 2020»

В Топках определят сильнейших легкоатлетов в возрасте от 7 до 17 месяцев. Соревнования состоятся 6 января в спортивном комплексе «Олимп» (11:00). На параде открытия Дед Мороз и Снегурочка торжественно поприветствует юных участников состязания и их родителей.
В конкурсных забегах участники будут разделены на три возрастные группы. Они преодолеют дистанцию 7-10 метров разными способами. «Ползунки» только «ползком», «Ваньки-встаньки» – «ползком» или бегом, «Бегунки» – только бегом. В это время группы поддержки из горячо любимых родственников стараются привлечь внимание ребенка любым бесконтактным способам, чтобы помочь ему как можно быстрее пересечь линию финиша.
И все без исключения будут награждены памятными вымпелами, значками, игрушками. Ну а самые шустрые малыши и малышки, показавшие лучшее время на дистанции, станут победителями и призерами соревнований и будут награждены Кубками, дипломами, медалями и призами.
Фото из открытых источников
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