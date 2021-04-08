В Кузбассе состоялась акция «Зарядка с Росгвардией»

Во Всемирный день здоровья в городе Юрга сотрудники вневедомственной охраны организовали для учащихся школы №14 акцию «Зарядка с Росгвардией».

Росгвардейцы вместе с воспитанниками из класса полиции провели для школьников младших классов урок физкультуры. Стражи правопорядка вместе с детьми провели разминку и выполнили комплекс упражнений для общего физического развития. Кроме этого, ребята смогли посоревноваться с бойцами Росгвардии в подтягивании на перекладине. Стражи правопорядка призвали детей вести здоровый образ жизни и заниматься спортом.

- Кроме своих служебных обязанностей, мы стараемся уделять внимание патриотическому воспитанию молодежи и активно участвуем со школьниками в совместных мероприятиях, - сказал начальник юргинского отдела вневедомственной охраны Росгвардии старший лейтенант Александр Солянкин. – Сегодня была отличная возможность на личном примере стражей правопорядка напомнить детям о здоровом образе жизни.