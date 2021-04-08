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В Кузбассе состоялась акция «Зарядка с Росгвардией»

 Во Всемирный день здоровья в городе Юрга сотрудники вневедомственной охраны организовали для учащихся школы №14 акцию «Зарядка с Росгвардией».

 Росгвардейцы вместе с воспитанниками из класса полиции провели для школьников младших классов урок физкультуры. Стражи правопорядка вместе с детьми провели разминку и выполнили комплекс упражнений для общего физического развития. Кроме этого, ребята смогли посоревноваться с бойцами Росгвардии в подтягивании на перекладине. Стражи правопорядка призвали детей вести здоровый образ жизни и заниматься спортом.

 - Кроме своих служебных обязанностей, мы стараемся уделять внимание патриотическому воспитанию молодежи и активно участвуем со школьниками в совместных мероприятиях, - сказал начальник юргинского отдела вневедомственной охраны Росгвардии старший лейтенант Александр Солянкин. – Сегодня была отличная возможность на личном примере стражей правопорядка напомнить детям о здоровом образе жизни.

Спорт
Юрга
kuzbassnews.ru
08/04/2021
Спорт
Юрга

Новости Кузбасса

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