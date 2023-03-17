В Кузбассе состоялась ХIV областная зимняя военно-спортивная игра юнармейцев

Игра «Во славу Отечества» прошла в селе Костенково Новокузнецкого муниципального округа, на базе детского оздоровительно-образовательного (профильного) центра «Сибирская сказка». Организаторами выступили Министерство образования Кузбасса, ГАУДО «Кузбасский центр «Дом Юнармии».

В игре приняло участие 33 команды из 32 муниципальных образований, всего 265 юнармейцев – обучающихся из 15 городских округов, 17 муниципальных округов/районов Кемеровской области – Кузбасса.

Юнармейцам нужно было пройти различные испытания. Это неполная разборка, сборка автомата Калашникова, снаряжение магазина к автомату Калашникова, рукопашный бой, основы военных знаний, РХБЗ, строевая и огневая подготовка. В рамках зимней военно-спортивной игры состоялись конкурсы видеороликов, фотопроектов и постов, капитанский конкурс «К службе в армии готов», турнир по спортивному лазертагу и фаертагу, марш-бросок и многое другое.

По итогам соревнований в общекомандном зачете в группе городских округов первое место заняла команда ПВСЦ «Разведчик» Беловского округа. На втором месте команда «Альтаир» Полысаевского округа и третье место досталось юнармейцам ВПК «Доброволец» города Кемерово.

В группе муниципальных округов на первое место вышла команда «Барс» Тяжинского округа (в ее составе учащиеся Тяжинских средних школ № 2 и 3). Второе место заняла команда ВПК «Славяне» Яшкинского округа. На третьем месте команда ВПК «Фрегат» Новокузнецкого округа.

Победителям в общекомандном зачете вручены кубки и дипломы Министерства образования Кузбасса, а также пневматические винтовки.