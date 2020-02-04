В Кузбассе сотрудники кадровых подразделений Росгвардии обсудили проблемные вопросы комплектования

В областном центре в Управлении Росгвардии по Кемеровской области прошли учебно-методические сборы кадровых подразделений войск правопорядка.

В ходе мероприятия участники озвучили итоги кадрового обеспечения кузбасской Росгвардии в 2019 году, а также рассмотрели проблемные вопросы. Одним из них является качественный подбор кандидатов для прохождения службы. Начальник отдела кадров территориального управления Росгвардии полковник полиции Ирина Безгодова подчеркнула, что именно кадровые подразделения формируют облик войск правопорядка. Помимо тщательной юридической, медицинской и психологической проверки, которой подвергается кандидат, кадровики обязаны разглядеть в будущем сотруднике высокий уровень морально-нравственных качеств, от которых зависит надлежащие исполнение служебного долга.

Кроме комплектования участники сборов обсудили вопросы адаптации молодых бойцов к службе. От правильно организованной работы в данном направлении будет зависеть, как сотрудники преодолеют трудности начального периода. Особая роль в этом отведена наставникам, психологам и сотрудникам подразделений по работе с личным составом.

В настоящий момент в Росгвардии Кузбасса объявлен набор для прохождения службы в подразделениях войск правопорядка. Узнать подробную информацию о вакансиях, требованиях и условиях службы граждане могут на официальном сайте регионального силового ведомства.