В Кузбассе сотрудники Росгвардии обеспечили общественный порядок и безопасность во время празднования Дня ВДВ
В обеспечении охраны правопорядка и безопасности граждан за сутки в Кемеровской области было задействовано около 62 сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии Кузбасса. Маршруты круглосуточного патрулирования экипажей вневедомственной охраны были приближены к местам массового празднования. Особое внимание было уделено городам Новокузнецк, Кемерово, Прокопьевск и Таштагол.
В результате принятых мер нарушений правопорядка не допущено.
Фото: Росгвардия
04/08/2022