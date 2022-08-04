В Кузбассе сотрудники Росгвардии обеспечили общественный порядок и безопасность во время празднования Дня ВДВ

В обеспечении охраны правопорядка и безопасности граждан за сутки в Кемеровской области было задействовано около 62 сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии Кузбасса. Маршруты круглосуточного патрулирования экипажей вневедомственной охраны были приближены к местам массового празднования. Особое внимание было уделено городам Новокузнецк, Кемерово, Прокопьевск и Таштагол.

В результате принятых мер нарушений правопорядка не допущено.

Фото: Росгвардия