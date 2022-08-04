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В Кузбассе сотрудники Росгвардии обеспечили общественный порядок и безопасность во время празднования Дня ВДВ

 В обеспечении охраны правопорядка и безопасности граждан за сутки в Кемеровской области было задействовано около 62 сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии Кузбасса. Маршруты круглосуточного патрулирования экипажей вневедомственной охраны были приближены к местам массового празднования. Особое внимание было уделено городам Новокузнецк, Кемерово, Прокопьевск и Таштагол.

 В результате принятых мер нарушений правопорядка не допущено.

 

 Фото: Росгвардия

Общество
kuzbassnews.ru
04/08/2022
Общество

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