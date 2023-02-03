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В Кузбассе сотрудники Роспотребнадзора обвиняются в получении взятки в особо крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу 62-летнему руководителю управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области – Кузбассу и 56-летней начальнику юридического отдела указанного управления предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного  ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие), совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, с июня 2022 года 62-летний и 56-летняя обвиняемые получали от 42-летнего предпринимателя денежное вознаграждение в сумме от 100 до 300 тысяч рублей за покровительство деятельности его организации. В общей сложности преступным путем обвиняемые получили взятку в сумме более 1 млн рублей.

О незаконной деятельности должностных лиц Роспотребнадзора и предпринимателя стало известно сотрудникам управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Кемеровской области и УФСБ России по Кемеровской области – Кузбассу, оперативные материалы незамедлительно представлены в следственные органы. В ходе первоначальных неотложных следственных действий проведены обыски в жилищах обвиняемых и по месту их работы, где  изъяты имеющие значение по делу документация и денежные средства, полученные в качестве взятки.

По ходатайству следователя судом обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Одновременно в отношении 42-летнего предпринимателя возбуждено уголовное дело в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ, ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении него также проведены неотложные следственные действия. 

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

 

 

Фото из открытых источников

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