В Кузбассе сотрудники Россельхознадзора приняли участие в международной акции «Сад Памяти»

20 мая 2025 года сотрудники Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора и Кемеровского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» приняли участие в международной акции «Сад Памяти», высадив саженцы хвойных деревьев в Сквере Юности г. Кемерово.

Мероприятие, приуроченное к 80-летию Великой Победы, объединило людей в составе трудовых коллективов, правоохранительных и силовых культур, работников лесного хозяйства, волонтеров, неравнодушных жителей региона.

В сквере было высажено 30 саженцев сосны, которые станут живым памятником героям Великой Отечественной войны. Участники перед посадкой получили необходимый инвентарь и прошли инструктаж по правильной высадке лесных культур.

Напомним, что акция «Сад памяти» проходит по решению Президента Российской Федерации Владимира Путина, в рамках национального проекта «Экология» при поддержке Федерального агентства лесного хозяйства РФ, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства просвещения РФ. Организаторы — АНО «Сад Памяти», Всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы.

Цель масштабной эколого-патриотической акции, которую своим личным вкладом и трудом поддерживают сотрудники Россельхознадзора — ежегодная высадка 27 млн деревьев по всей России в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. Каждое дерево – символ памяти и благодарности мирных поколений.