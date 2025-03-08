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В Кузбассе сотрудники транспортной полиции устанавливают обстоятельства травмирования мужчины на железной дороге

В преддверии международного женского дня представитель общественного совета при ЛО МВД России на станции Белово Николай Кутко поздравил с весенним праздником подполковника полиции в отставке Ольгу Сабило - бывшего эксперта-криминалиста, и оперуполномоченного уголовного розыска майора полиции в отставке Инну Тарасову.

Сотрудники транспортной полиции Белово посетили вдов транспортных полицейских, погибших при выполнении служебных обязанностей. С прекрасным женским праздником получила поздравления и вдова полицейского линейного отделения полиции на станции Прокопьевск Ольга Гердт.

Транспортные полицейские и волонтеры навестили Татьяну Уфимцеву - вдову транспортного полицейского линейного пункта полиции на станции Промышленная и поздравили ее с Международным женским днем. Татьяна Владимировна искренне поблагодарила участников акции за поддержку, пожелала транспортным полицейским добра и здоровья, а молодежи - успехов в учебе.

 Фото: ЛО МВД на транспорте 

Общество
kuzbassnews.ru
08/03/2025
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