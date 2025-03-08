В Кузбассе сотрудники транспортной полиции устанавливают обстоятельства травмирования мужчины на железной дороге

В преддверии международного женского дня представитель общественного совета при ЛО МВД России на станции Белово Николай Кутко поздравил с весенним праздником подполковника полиции в отставке Ольгу Сабило - бывшего эксперта-криминалиста, и оперуполномоченного уголовного розыска майора полиции в отставке Инну Тарасову.

Сотрудники транспортной полиции Белово посетили вдов транспортных полицейских, погибших при выполнении служебных обязанностей. С прекрасным женским праздником получила поздравления и вдова полицейского линейного отделения полиции на станции Прокопьевск Ольга Гердт.



Транспортные полицейские и волонтеры навестили Татьяну Уфимцеву - вдову транспортного полицейского линейного пункта полиции на станции Промышленная и поздравили ее с Международным женским днем. Татьяна Владимировна искренне поблагодарила участников акции за поддержку, пожелала транспортным полицейским добра и здоровья, а молодежи - успехов в учебе.

Фото: ЛО МВД на транспорте