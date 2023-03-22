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В Кузбассе сотрудники Управления Россельхознадзора провели совещание с представителями департамента по охране объектов животного мира Кузбасса и Управлением ветеринарии

В марте 2023 года в Управлении Россельхознадзора по Республикам Хакасии и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу прошло рабочее совещание с представителями департамента по охране объектов животного мира Кузбасса из 19 районов области, а также сотрудниками управления ветеринарии Кузбасса. На совещании был рассмотрен вопрос отбора проб от диких животных, в рамках эпизоотического мониторинга 2023 года, на такие заболевания как  трихинеллез, ящур, хроническая изнуряющая болезнь лосей, грипп птиц, бешенство. А также взаимодействие управления ветеринарии, департамента и ТУ Россельхознадзора при отборе  и доставке проб и сроках исполнения плана. В ходе совещания  обсуждены методики отбора и доставки проб, а также указания Россельхознадзора при реализации плана мониторинга.

Общество
kuzbassnews.ru
22/03/2023
Общество
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