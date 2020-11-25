Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кузбассе совершенствуют инфраструктуру системы школьного образования

В муниципалитетах области продолжаются капитальный ремонт, реконструкция и оснащение общеобразовательных организаций. По проекту «Моя новая школа» в Юрге обновляют здание школы №14. Работы будут завершены к началу нового учебного года.

Реконструкция здания 1964 года постройки стартовала в сентябре. Уже выполнен ремонт наружных тепловых сетей и завершены работы по прокладке новой электропроводки. Продолжается установка нового водопровода и канализационной системы. Строители разобрали старые полы, сняли штукатурку, демонтировали ветхие инженерные сети.

Проект разрабатывался с учетом пожеланий школьников, родителей и педагогов. Также будет благоустроена пришкольная территория, обновлена спортивная площадка. Кроме того, школа получит полный комплект нового оборудования — приборы для лабораторий, спортивный инвентарь, компьютерную технику. Учиться в современных и комфортных условиях смогут более 1 тысячи детей.

Всего по региональному проекту «Моя новая школа» в Кузбассе в 2020 году уже отремонтированы и оснащены современным оборудованием 11 школ. До начала следующего учебного года будут сданы еще 16.

Образование
Топ
Юрга
kuzbassnews.ru
25/11/2020
Образование
Топ
Юрга
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Два человека упали с высоты на ГРЭС в Кузбассе
В Мысках выясняют обстоятельства ЧП, произошедшего на Томь-Усинской ГРЭС. Там в ходе ремонтных...
Кузбасс получит более 10 млрд рублей на переселение с подработанных земель
В результате в ближайшие три года в Кемеровскую область дополнительно поступит более 10 млрд рублей...
В Кемерове не могут отремонтировать дом, в котором живёт ветеран ВОВ
В нашем подъезде на минуточку живет ветеран ВОВ, на что нам ответили, что отправят человека...
Губернатор Кузбасса прокомментировал ситуацию с дистанционным обучением в вузах
В Кузбассе наблюдается постепенное снижение заболеваемости. Однако ректоры некоторых вузов просят...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus