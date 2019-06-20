В Кузбассе создан совет по развитию экспорта

В Кузбассе создан совет при губернаторе по развитию экспорта.

В областном Совете народных депутатов проходят общественно-экспертные обсуждения реализации региональных проектов, направленных на достижение целей и задач национальных проектов.

О реализации регионального проекта «Системные меры содействия международной кооперации и экспорту в Кемеровской области» в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» рассказала начальник департамента инвестиций и стратегического развития Елена Чурина.

В рамках регионального проекта будут созданы институты поддержки экспорта. Так, сформирован совещательно-координационный орган (совет) по развитию экспорта при губернаторе Кузбасса. В состав совета вошли представители экспортно-ориентированных компаний региона, Кузбасской торгово-промышленной палаты, деловых объединений, органов власти, курирующих иные региональные проекты, связанные с развитием экспорта (департаменты промышленности, АПК, здравоохранения, образования). Первое заседание Совета запланировано на конец июля.

Основная цель Совета — создать благоприятные условия для экспортной деятельности в регионе.

Совет также займется формированием предложений по проведению в Кузбассе регионального этапа Национальной премии «Экспортер года», будет определять направления по расширению международных и внешнеэкономических связей региона и осуществлять мониторинг «лучших практик» экспортной деятельности кузбасских компаний.

Также в 2020 году Совет займется координацией внедрения в Кузбассе регионального экспортного стандарта 2.0, обеспечивающего достаточный уровень поддержки экспорта в регионе. Цель регионального экспортного стандарта – закрепить комплекс мер, при внедрении которых будет простимулирована экспортная деятельность компаний, сформирована эффективная инфраструктура поддержки экспорта, создана база экспортеров.

Фото: пресс-служба АКО