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В Кузбассе специалист Россельхознадзора выявил реализацию незарегистрированного сорта семян огурца

31 мая 2025 года специалист Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора в рамках возложенных полномочий в сфере федерального государственного контроля (надзора) в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений выявил нарушение, выразившееся в незаконной реализации семян сельскохозяйственного растения.

Так, кемеровский индивидуальный предприниматель Шугалей А.М. представил к реализации на площадке одного из маркетплейсов пакетированные семена огурца сорта «Северный поток», не включенного в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию.

В качестве превентивной меры в адрес хозяйствующего субъекта объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора информирует, что в соответствии с Федеральным законом № 454-ФЗ «О семеноводстве» запрещается реализация на территории Российской Федерации семян сельскохозяйственных растений, сорта и гибриды которых не включены в Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию, если они включены в Перечень родов и видов сельскохозяйственных растений, производство и выращивание которых направлено на обеспечение продовольственной безопасности Российской Федерации.

Общество
kuzbassnews.ru
03/06/2025
Общество
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