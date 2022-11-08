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В Кузбассе специалисты Россельхознадзор по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу продолжают осуществлять профилактические визиты к предпринимателям.

Должностными лицами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области- Кузбассу в конце октября 2022 года проведен профилактический визит в сфере обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки в отношении крестьянского (фермерского) хозяйства Индивидуального предпринимателя Печеркина А.Г.  (Кемеровская область, Беловский район, п.Восходящий). Основным видом деятельности предпринимателя является выращивание зерновых и зернобобовых культур. Глава крестьянского (фермерского)  хозяйства был проинформирован об обязательных требованиях, предъявляемых  к его деятельности, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении лиц, занимающихся выращиванием зерновых культур и осуществляющего деятельность в области производства зерна.

 Также была проведена консультация по вопросу декларирования и перечня аккредитованных лабораторий. Разъяснена ответственность за нарушение требований технических регламентов Таможенного союза. Даны пояснения о необходимости регистрации и работы в государственной информационной системе прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна (ФГИС «Зерно»).

Общество
kuzbassnews.ru
08/11/2022
Общество
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