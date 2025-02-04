В Кузбассе специалисты Россельхознадзора отмечают пользу профвизитов в области фитосанитарного надзора и семеноводства

В январе 2025 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора провели 14 профилактических визитов для предприятий Кузбасса в рамках федерального государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора) и государственного контроля (надзора) в области семеноводства. 4 из них состоялись с помощью мобильного приложения «Инспектор» для хозсубъектов, занимающиеся лесозаготовительной деятельностью.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям разъяснены обязательные требования в сфере карантина растений, а также требования, предъявляемые к по производству, хранению, перевозке и реализации подкарантинной продукции, а также к принадлежащим им подкарантинным объектам как потенциальным источникам проникновения на территорию Российской Федерации и (или) распространения карантинных объектов.

Наряду с этим, в ходе профилактических визитов представители ведомства рассказали следующие важные аспекты в области семеноводства:

— ограничения, связанные с производством и использованием семян сельскохозяйственных растений, в которых есть риск обнаружения ГМО;

— основные требования, предъявляемые к сортовым и посевным качествам семян сельскохозяйственных растений;

— требования к деятельности по производству, транспортировке и реализации семян сельскохозяйственных растений и объектам контроля в области семеноводства сельскохозяйственных растений;

— изменения законодательства в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений;

— ответственность за нарушение законодательства в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений.

Специалисты ведомства информируют, что на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) создан новый сервис по записи на проведение профилактического профвизита и консультирования. Любое контролируемое лицо, желающее получить разъяснения от сотрудников Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора в виде профилактического визита или консультирования, может подать заявление о проведение такого мероприятия.

Проведение профилактических мероприятий с использованием видео-связи возможно через мобильное приложение «Инспектор». Скачать приложение можно по ссылке. Здесь же размещена пользовательская документация по работе с приложением.

При наличии вопросов в рамках федерального государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора) и государственного контроля (надзора) в области семеноводства, в том числе по использованию мобильного приложения «Инспектор», можно обратиться за консультацией по телефону в г. Кемерово: 8 (3842) 36-15-80 или по адресу: г. Кемерово. ул. Муромцева, 2Б.