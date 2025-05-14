На базе Прокопьевского аграрного колледжа стартовал региональный этап всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Специалисты инженерно-технического подразделения ОМОН «Рубеж» Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу проводят обучающие занятия и обеспечивают профессиональное сопровождение этапов, связанных с инженерной подготовкой.

Росгвардейцы осуществляют судейство на практических этапах, включая поиск и обезвреживание условных мин и растяжек с применением металлоискателей, а также оценивают качество инженерного оборудования и укрепления лагеря, в том числе средств охраны его периметра.

С 12 по 16 мая в соревнованиях примут участие 22 команды студентов среднего профессионального образования из различных городов и районов Кузбасса. Участники специальной категории будут преодолевать военизированную эстафету, соревноваться в общевоенной подготовке, тактической медицине, огневой подготовке, а также пройдут индивидуальные испытания для командиров, политруков, штурмовиков и операторов БПЛА.

Представители Управления Росгвардии по Кузбассу также оказывают методическую помощь в подготовке команд к региональному и всероссийскому этапам игры, делясь опытом в области специальной и тактической подготовки.

«Зарница 2.0» - масштабный федеральный проект, направленный на формирование у молодёжи патриотических ценностей, гражданской ответственности и готовности к служению Родине. По итогам регионального этапа лучшие команды Кузбасса получат право представить область на межрегиональных и всероссийских соревнованиях.

Фото: Росгвардия