В Кузбассе стартовала профилактическая операция «Каникулы»

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В ходе акции сотрудники Госавтоинспекции совместно с педагогами во всех территориях организуют тематические родительские собрания и уроки, на которых напоминают о необходимости соблюдать правила дорожного движения и перевозки детей.
Экипажи дорожно-патрульной службы будут работать около образовательных организаций, а во время новогодних праздников –возле мест массового отдыха детей.
Особое внимание полицейские планируют уделять соблюдению водителями правил перевозки детей, а юными пешеходами – правил поведения на дорогах.
22/12/2017
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