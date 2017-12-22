В Кузбассе стартовала профилактическая операция «Каникулы»

В ходе акции сотрудники Госавтоинспекции совместно с педагогами во всех территориях организуют тематические родительские собрания и уроки, на которых напоминают о необходимости соблюдать правила дорожного движения и перевозки детей.

Экипажи дорожно-патрульной службы будут работать около образовательных организаций, а во время новогодних праздников –возле мест массового отдыха детей.

Особое внимание полицейские планируют уделять соблюдению водителями правил перевозки детей, а юными пешеходами – правил поведения на дорогах.