В Кузбассе стартовала всероссийская акция «Добро в село»

Проект организован Министерством здравоохранения Российской Федерации совместно с аппаратом Правительства Российской Федерации, Федеральным агентством по делам молодежи и Всероссийским общественным движением «Волонтеры-медики».

Всероссийская акция проводится в регионах России с целью улучшения условий функционирования фельдшерско-акушерских пунктов. Кроме того перед добровольцами ставится задача повысить доступность медицинских знаний и оказания медицинских услуг населению.

Первый выезд волонтеров во главе с заместителем губернатора Кемеровской области по вопросам социального развития Еленой Ивановной Малышевой состоялся в Тяжинский район. Участники акции, двенадцать волонтеров-медиков из областного центра, провели косметический ремонт и уборку территории в трех ФАПах.

В селе Борисоглебское добровольцы демонтировали старый забор и очистили прилегающую территорию, в поселке Листвянка – покрасили стены, в ФАПе села Ступишино волонтеры-медики покрасили полы и радиаторы отопления.

Замгубернатора Е. И. Малышева поблагодарила студентов-волонтеров Кемеровского государственного медицинского университета и Кемеровского областного медицинского колледжа за участие в проекте «Добро в село» и лично приняла участие в субботнике в Ступишинском ФАПе.

В селе Ступишино участники субботника высадили возле фельдшерско-акушерского пункта деревца сосны. В этот же день заместитель губернатора по вопросам социального развития Елена Ивановна Малышева провела в администрации Тяжинского муниципального района прием граждан. Волонтеры были награждены Благодарственным письмом главы Тяжинского муниципального района.

В ближайшие дни в сельскую глубинку отправятся выездные бригады медиков. Местные жители смогут оперативно пройти диагностику сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а также узнать о наличии факторов риска развития заболеваний.

До 1 ноября акция «Добро в село» силами волонтеров – медиков, врачей и неравнодушных кузбассовцев будет проведена в фельдшерско-акушерских пунктах всех районов Кемеровской области.