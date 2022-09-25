В Кузбассе стартовали Международные соревнования по мотоциклетному спорту «Кубок Содружества»

В Кемерове на мотоциклетной трассе по улице Ноябрьская стартовали Международные соревнования по мотоциклетному спорту «Кубок Содружества». В соревнованиях принимают участие более 300 спортсменов из регионов России, а также Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Монголии, Таджикистана и Узбекистана. Кузбасс на этих соревнованиях представляют 50 человек.

В рамках проведения международных соревнований также пройдут Кубок Федерации Кузбасса, чемпионат России по мотоциклетному спорту в дисциплине «эндуро» и Кубок России по мотоциклетному спорту — «эндуро на мотоциклах – экстрим».

В преддверии проведения Международного форума «Россия — спортивная держава» увеличена протяженность трассы, добавлены новые, более сложные элементы и трамплины. Теперь тренировочный и соревновательный процесс будет проходить на более высоком уровне. На базе данной трассы планируется создание центра технических видов спорта и детского спортивно-технического клуба имени А.А. Леонова.

Соревнования завершатся 25 сентября.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса