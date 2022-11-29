В Кузбассе стартует ХI Международный конкурс музыкального творчества «Сибириада

1 декабря 2022 г. в 10.00 ч. КемГИК стартует ХI Международный конкурс «Сибириада», посвященный 90-летию со дня рождения выдающегося композитора Родиона Щедрина.

Конкурсные прослушивания участников пройдут в КемГИК с 1 по 15 декабря по 15 номинациям.

Заявки на конкурс продолжают поступать. На сегодняшний день в адрес оргкомитета поступило более 1300 заявок из Китая, Беларуси, Израиля, Сербии, Казахстана, Приднестровья, Монголии и регионов России: Московская, Санкт-Петербургская, Иркутская, Курская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Самарская, Саратовская, Томская, Тюменская области; Алтайский, Краснодарский, Красноярский, Пермский, Хабаровский края; Республики Алтай, Тыва, Хакасия и другие.

В конкурсе принимают участие творческие коллективы, руководители и отдельные исполнители, а также преподаватели музыкально-теоретических дисциплин, учителя музыки, музыкальные работники, ученики и студенты.

Также в течение этих двух недель в КемГИК пройдут мастер-классы выдающихся профессионалов в области музыкального искусства:

Марии Челмакиной, преподавателя постановки голоса кафедры хорового дирижирования Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, главного хормейстера, солистки Камерного хора Московской консерватории, художественного руководителя ансамбля «ChoralLab», преподавателя дирижирования и вокала Московского педагогического государственного университета, преподавателя вокала кафедры сольного пения АНО ВО «Институт современного искусства» (Россия, г. Москва);

Сергея Долженкова, российского тромбониста, композитора, аранжировщика, солиста «Московского джазового оркестра Игоря Бутмана», создателя и руководителя «New Blood Big Band» и «Sergey Dolzhenkov quintet», главного дирижера Губернаторского джаз- клуба «Геликон» (Новокузнецк), педагога академии Ларисы Долиной, создателя и руководителя оркестра МГИК «Jazz Magic» (Россия, г. Москва);

Раушании Мирной, доцента кафедры музыкального искусства Казанского государственного института культуры, лауреата международных конкурсов (Россия, г. Казань).

По итогам конкурсных прослушиваний лучших исполнителей (солисты, ансамбли, хоры, оркестры, театры) в финале ждут состязания за главный приз - Гран-при в размере 100 000 рублей.

Подведение итогов конкурса и награждение финалистов состоится 15 декабря 2022 г., в 17-00 ч., в концертном зале КемГИК (ул. Ворошилова, 17).