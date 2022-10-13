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В Кузбассе суд обязал автолюбителя вернуть купленный микроавтобус и выплатить неустойку в размере 250 тысяч рублей

Как сообщили корреспонденту «Новостей Кузбасса» в пресс-ентре Мариинского городского суда Кемеровской области, автолюбитель из Мариинска в прошлом году приобрёл у жителя Прокопьевска микроавтобус «SsangYong Istana» за 250 тысяч рублей в рассрочку на полгода. Оплатив лишь 50 тысяч рублей, перестал выплачивать оставшуюся сумму. Теперь он по решению суда обязан вернуть транспортное средство и выплатить неустойку в размере 250 тысяч рублей за невыполнение условий договора.

В сентябре 2021 года прокопчанин заключил с жителем Мариинска договор купли-продажи автомобиля «SsangYong Istana» с рассрочкой платежей. По условиям договора стоимость автомобиля составила 250 тысяч рублей, которые покупатель должен был выплачивать продавцу путём ежемесячных переводов на банковскую карту равными долями в течение полугода по 41 тыс. 666 рублей. Договором также было установлено, что в случае непроведения очередного платежа покупатель обязан вернуть продавцу микроавтобус без возврата ранее оплаченных сумм. А в случае несвоевременного возврата автомобиля  покупатель обязался оплачивать по 3 тыс. рублей за каждый просроченный день.

Оплатив 50 тысяч рублей в течение короткого времени, покупатель автомобиля перестал выполнять условия договора. Возвращать автомобиль новый владелец также не собирался, в связи с чем прокопчанин был вынужден обратиться в суд с просьбой истребовать свой автомобиль из чужого незаконного владения и взыскать неустойку за несвоевременный возврат транспортного средства в размере более 500 тысяч рублей.

В судебном заседании адвокат ответчика с исковыми требованиями не согласился, пытаясь доказать, что фактически договор купли-продажи автомобиля не исполнялся, так как автомобиль вместе с документами не был передан в течение одного дня с момента подписания договора с оформлением акта приёма-передачи автомобиля. При этом 50 тысяч рублей, перечисленные продавцу, перечислялись якобы не за микроавтобус, а в качестве возврата долга, оформленного по устной договорённости.

Однако суд, выслушав в ходе судебного разбирательства доводы сторон и исследовав письменные материалы дела, посчитал доводы адвоката ответчика несостоятельными, и обязал жителя Мариинска вернуть транспортное средство прокопчанину в течение 7 дней с даты вступления решения суда в законную силу.

При этом суд посчитал правильным снизить размер неустойки за несвоевременный возврат автомобиля до 250 тысяч рублей.

Ответчик не согласился с таким решением и обжаловал его в вышестоящую судебную инстанцию. Но судебная коллегия по гражданским делам Кемеровского областного суда на днях подтвердила выводы Мариинского городского суда, оставив решение без изменения.

 

 

Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
13/10/2022
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