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В Кузбассе суд обязал продавца заменить некачественный ноутбук и выплатить потребителю 67 тысяч 500 рублей

За отказ от добровольной замены некачественного ноутбука «HP Omen 15-ce044ur», приобретённого за более чем 75 тысяч рублей жительницей Мариинска в одном из салонов ООО «Сеть Связной», компания обязана выплатить ей неустойку, компенсацию морального вреда и штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя. При этом в течение десяти дней со дня вступления решения суда в законную силу общество обязано заменить покупателю ноутбук на товар этой же марки (модели, артикула).

В конце декабря 2019 года в Мариинский городской суд Кемеровской области обратилась местная жительница с исковым заявлением к ООО «Сеть Связной», в котором просила обязать ответчика обменять некачественный ноутбук на аналогичный товар надлежащего качества, взыскать в её пользу моральный вред в размере 10 тысяч рублей, неустойку, а также штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения её требований в размере 50% от присуждённой цены иска.

В ходе рассмотрения гражданского дела судом было установлено, что в конце марта 2019 года жительница Мариинска приобрела в одном из салонов ООО «Сеть Связной» ноутбук «HP Omen 15-ce044ur» стоимостью более 75 тысяч рублей. В ходе эксплуатации ноутбука стали возникать различные неисправности в виде нагревания и периодического отключения, что привело в итоге к его полному выходу из строя. В конце августа купленный ноутбук в связи с имеющимися дефектами был сдан ответчику на проверку качества. При этом заявление о предоставлении другого ноутбука на подмену написано не было, так как продавцом, принявшим некачественный товар для его проверки, было сообщено об отсутствии необходимости писать такое заявление. После этого покупательница неоднократно обращалась как в магазин, так и на «горячую линию» компании, однако ей так и не предоставили подменный товар. Более того, позже выяснилось, что сданный на проверку качества ноутбук утерян.

9 октября истец обратилась с претензией к ООО «Сеть Связной» с требованием не только произвести обмен ноутбука на аналогичный товар, но и выплатить неустойку в размере более 26 тысяч рублей. В ответе на претензию представители компании сообщили, что согласны на удовлетворение требований лишь в части обмена товара. В связи с тем, что от потребителя не поступало официальных письменных требований о предоставлении подменного товара, то и требование о взыскании неустойки, по мнению компании-продавца, является необоснованным.

Не согласившись с таким ответом, 12 октября покупательница вновь обратилась с аналогичной претензией, на что через два дня получила такой же ответ.

Рассмотрев гражданское дело, Мариинский городской суд Кемеровской области удовлетворил исковые требования частично, снизив лишь компенсацию морального вреда и размер неустойки.

Вступившим в законную силу решением суда с ООО «Сеть Связной» в пользу потребителя взыскана неустойка в размере 40 тысяч рублей, денежная компенсация морального вреда в размере 5 тысяч рублей и штраф за несоблюдение в добровольном порядке требования потребителя в размере 22 тысячи 500 рублей, а всего 67 тысяч 500 рублей.

Также компания обязана в течение 10 дней со дня вступления в законную силу решения суда заменить потребителю ноутбук «HP Omen 15-ce044ur» на товар этой же марки (модели, артикула).

Происшествия
Мариинск
kuzbassnews.ru
10/03/2020
Происшествия
Мариинск
Новости Кузбасса

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