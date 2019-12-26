В Кузбассе суд отказался удовлетворять требования Роспотребнадзора о возложении на регионального оператора по обращению с отходами обязанности своевременно вывозить мусор

При рассмотрении Мариинским городским судом Кемеровской области требований территориального отдела Роспотребнадзора региональный оператор по обращению с отходами зоны «Север» Кемеровской области (компания «Чистый город Кемерово») представил доказательства, свидетельствующие об устранении выявленных нарушений ещё за месяц до обращения контролирующего органа в суд.

Как сообщалось ранее , компания «Чистый город Кемерово» была привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 125 тысяч рублей за несвоевременный вывоз твёрдых бытовых отходов от жилого многоквартирного дома одной из улиц города Мариинска.

При этом 11 ноября 2019 года, за день до вступления в законную силу вышеназванного постановления об административном правонарушении, территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области обратился в Мариинский городской суд с исковым заявлением к ООО «Чистый город Кемерово», потребовав в срок до 1 января 2020 года обязать ответчика обеспечить своевременный вывоз твёрдых бытовых отходов от того же многоквартирного жилого дома в соответствии с требованиями пункта 2.2.1 Санитарных правил содержания территорий населённых мест (СанПиН 42-128-4690-88), согласно которому «при временном хранении отходов в дворовых сборниках должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения в холодное время года (при температуре -5 град. и ниже) должен быть не более трёх суток, в тёплое время (при плюсовой температуре - свыше +5 град.) не более одних суток (ежедневный вывоз)».

В ходе рассмотрения данного гражданского дела представитель компании «Чистый город Кемерово» предоставил в суд письменные доказательства в виде данных GPS-трекера, согласно которым вывоз мусора по адресу, фигурирующему в исковом заявлении, производился ежедневно в период с 4 октября по 10 декабря 2019 года.

Таким образом, в судебном заседании было достоверно установлено, что региональный оператор по обращению с отходами зоны «Север» Кемеровской области компания «Чистый город Кемерово» с 4 октября 2019 года по настоящее время уже осуществляет своевременный вывоз твёрдых бытовых отходов от жилого дома, указанного в исковом заявлении.

В связи с тем, что доказательств обратного представлено не было, Мариинский городской суд Кемеровской области 18 декабря 2019 года решил отказать Управлению Роспотребнадзора по Кемеровской области в удовлетворении исковых требований.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев