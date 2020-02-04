В Кузбассе суд прекратил дело об административном правонарушении, за совершение которого организации грозил штраф до 800 тыс рублей
За нарушение формы уведомления о расторжении трудового договора с гражданином Казахстана обществу с ограниченной ответственностью «Тепловик» грозил штраф в размере от 400 до 800 тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.
В ходе рассмотрения дела об административном правонарушении Мариинским городским судом Кемеровской области было установлено, что ООО «Тепловик» в сентябре 2019 года расторгло трудовой договор с гражданином Казахстана, о чём на следующий день в соответствии с требованиями законодательства направило в местное отделение по вопросам миграции МВД России соответствующую форму уведомления.
Как оказалось, данное уведомление было направлено по форме, которая утратила силу за три дня до направления организацией указанного документа. То есть фактически уведомление о расторжении трудового или гражданско-правового договора должно представляться в контролирующий орган по новой форме бланка (приложение № 14 к приказу МВД России от 4 июня 2019 г. № 363).
Рассмотрев дело об административном правонарушении, суд установил, что действительно в действиях ООО «Тепловик» имеется состав административного правонарушения, предусмотренного частью третьей статьи 18.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Вместе с тем суд посчитал, что имеются основания для признания совершённого административного правонарушения малозначительным.
«Из установленных судом обстоятельств следует, что совершённое ООО «Тепловик» деяние по своему характеру и степени общественной опасности не создало угрозы охраняемым общественных отношениям, не причинило вреда интересам общества, государства или гражданам, не повлекло вредных последствий…», - говорится в постановлении суда.
В связи с установленными обстоятельствами, а также учитывая, привлечение ООО «Тепловик» впервые к административной ответственности, суд посчитал возможным освободить организацию от ответственности, ограничившись устным замечанием.
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