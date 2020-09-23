В Кузбассе суд приостановил деятельность двух детских садов Тяжинского муниципального округа

В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях «Тяжинский детский сад «Солнышко» и «Тяжинский детский сад «Колокольчик» не в полной мере соблюдались санитарно-эпидемиологические требования к особому режиму работы дошкольных организаций в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
В частности, не был обеспечен контроль температуры тела посетителей детских садов с применением приборов для измерения температуры тела бесконтактным способом (использовались электронные термометры), а у персонала отсутствовало достаточное количество средств индивидуальной защиты органов дыхания. Не было обеспечено и прохождение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации по вопросам безопасного осуществления работ, оказания первой доврачебной помощи при отравлении дезинфекционными средствами работников, задействованных при работе с дезинфекционными средствами.
Также не было обеспечено регулярное обеззараживание воздуха всех помещений с использованием специального оборудования.
Так, в медицинском кабинете детского сада «Солнышко» использовался медицинский бактерицидный облучатель «Азов» (2008 года выпуска), но документы, подтверждающие его происхождение и безопасность, отсутствовали. При этом для обеззараживания остальных помещений (групповые, спортивный зал, пищеблок, коридоры, служебные помещения) оборудование для обеззараживания воздуха вовсе отсутствовало.
В детском же саду «Колокольчик» использовался
В ходе рассмотрения дел все выявленные нарушения подтвердились, а заведующие образовательными учреждениями нарушения не оспорили и пояснили, что в настоящее время принимаются меры по их скорейшему устранению. При этом уточнили, что все нарушения планируется устранить к 25 сентября.
С учётом обстоятельств, смягчающих административную ответственность, но учитывая, что установленные нарушения представляют собой угрозу для здоровья и жизни граждан, а также принимая во внимание время, необходимое для устранения нарушений, Мариинский городской суд Кемеровской области постановил назначить дошкольным учреждениям административное наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 9 суток, исчисляя срок назначенного наказания с 17 сентября 2020 года, то есть со дня применения временного запрета деятельности.
Следует отметить, что в настоящее время
Официальный представитель
Мариинского городского суда
Кемеровской области
Алексей Бушуев
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
В Новокузнецке СУ СК расследуется уголовное дело начальника колонии. По версии следствия, 51-летний...
|
Региональный оперштаб представил данные по заболеваемости населения Кемеровской области новой...
|
Администрация Новкоузнецка напомнила, что очистке от снега и обработке противогололёдными...
|
В областном центре в конце этой недели ожидается изменение схемы движения нескольких автобусов. Об...