В Кузбассе суд приостановил деятельность двух детских садов Тяжинского муниципального округа

В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях «Тяжинский детский сад «Солнышко» и «Тяжинский детский сад «Колокольчик» не в полной мере соблюдались санитарно-эпидемиологические требования к особому режиму работы дошкольных организаций в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

22 сентября 2020 года Мариинский городской суд Кемеровской области рассмотрел два дела об административных правонарушениях , возбуждённых территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области – Кузбассу по итогам проведённых проверок в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях «Тяжинский детский сад № 8 «Солнышко» и «Тяжинский детский сад № 2 «Колокольчик», в результате которых было выявлено, что в дошкольных учреждениях не в полном объёме выполнялся комплекс мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

В частности, не был обеспечен контроль температуры тела посетителей детских садов с применением приборов для измерения температуры тела бесконтактным способом (использовались электронные термометры), а у персонала отсутствовало достаточное количество средств индивидуальной защиты органов дыхания. Не было обеспечено и прохождение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации по вопросам безопасного осуществления работ, оказания первой доврачебной помощи при отравлении дезинфекционными средствами работников, задействованных при работе с дезинфекционными средствами.

Также не было обеспечено регулярное обеззараживание воздуха всех помещений с использованием специального оборудования.

Так, в медицинском кабинете детского сада «Солнышко» использовался медицинский бактерицидный облучатель «Азов» (2008 года выпуска), но документы, подтверждающие его происхождение и безопасность, отсутствовали. При этом для обеззараживания остальных помещений (групповые, спортивный зал, пищеблок, коридоры, служебные помещения) оборудование для обеззараживания воздуха вовсе отсутствовало.

В детском же саду «Колокольчик» использовался переносной бактерицидный облучатель «Генерис» , но его производительность (73 м3/час) не обеспечивала обеззараживание воздуха всех помещений учреждения. Отсутствовал и документ, подтверждающий безопасность этого оборудования.

В ходе рассмотрения дел все выявленные нарушения подтвердились, а заведующие образовательными учреждениями нарушения не оспорили и пояснили, что в настоящее время принимаются меры по их скорейшему устранению. При этом уточнили, что все нарушения планируется устранить к 25 сентября.

С учётом обстоятельств, смягчающих административную ответственность, но учитывая, что установленные нарушения представляют собой угрозу для здоровья и жизни граждан, а также принимая во внимание время, необходимое для устранения нарушений, Мариинский городской суд Кемеровской области постановил назначить дошкольным учреждениям административное наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 9 суток, исчисляя срок назначенного наказания с 17 сентября 2020 года, то есть со дня применения временного запрета деятельности.

Следует отметить, что в настоящее время на рассмотрении Мариинского городского суда Кемеровской области находится дело об аналогичном административном правонарушении в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Нововосточный детский сад «Светлячок», находящегося в посёлке Нововосточный Тяжинского муниципального округа.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев