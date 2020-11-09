В Кузбассе судом постановлен обвинительный приговор в отношении 30-летнего особо опасного рецидивиста

Наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима Мариинский городской суд Кемеровской области назначил за совершение умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Преступление осуждённый совершил менее чем через полгода после очередного освобождения из исправительной колонии.

Мариинским городским судом Кемеровской области в ходе рассмотрения уголовного дела было установлено, что в ноябре 2019 года в вечернее время подсудимый находился в гостях у своей знакомой, где находилось ещё несколько человек, в числе которых был и потерпевший. Компания в течение продолжительного времени распивала спиртные напитки. В ходе застолья между подсудимым и потерпевшим произошёл словесный конфликт, о причинах которого подсудимый как в ходе следствия, так и в судебном заседании не смог вспомнить. Чуть позже потерпевший подошёл к подсудимому сзади и обхватил его за шею. Подсудимый, увернувшись, с силой оттолкнул от себя потерпевшего, от чего последний не удержался на ногах и упал на пол. После этого подсудимый нанёс лежащему на полу потерпевшему два удара кулаком по лицу и не менее 5 ударов ногами по телу. Затем подсудимый, используя в качестве оружия деревянный табурет, нанёс им не менее 5 ударов по голове потерпевшего. Удары наносил до тех пор, пока табурет не распался на части. После этого подсудимый перестал избивать потерпевшего, собрал части табурета и выбросил в печь. Чуть позже вызвали скорую помощь и полицию. Сотрудниками скорой помощи потерпевший был доставлен в больницу и госпитализирован в реанимационное отделение, где через несколько дней скончался.

Подсудимый в судебном заседании вину в предъявленном обвинении признал полностью и раскаялся в содеянном. Подтвердил, что убивать потерпевшего не хотел, а причиной его действий послужило поведение потерпевшего, который первый схватил его за шею.

При назначении наказания суд учёл в качестве смягчающих обстоятельств полное признание вины, явку с повинной, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, а также противоправное поведение потерпевшего, послужившее поводом для совершения преступления.

Отягчающим наказание обстоятельством суд признал особо опасный рецидив преступлений, так как подсудимый совершил особо тяжкое преступление, будучи ранее дважды судимый по приговорам Мариинского городского суда Кемеровской области от 2013 года (за совершение двух краж, грабежа и умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью) и от 2016 года (за совершение пособничества в покушении на незаконное приобретение наркотических средств без цели сбыта в крупном размере) за тяжкие преступления к реальному лишению свободы.

В результате Мариинский городской суд Кемеровской области признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного частью четвёртой статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначил подсудимому наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима .

Посчитав назначенное наказание чрезмерно суровым, осуждённый и его адвокат обжаловали приговор в вышестоящую судебную инстанцию, однако судебная коллегия по уголовным делам Кемеровского областного суда оставила размер назначенного наказания без изменения .

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев