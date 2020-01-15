В Кузбассе судом в отношении подсудимого, обвиняемого в уклонении от призыва на военную службу, вынесено постановление о розыске

В ходе рассмотрения уголовного дела в отношении подсудимого Лукьянова Данила Евгеньевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 328 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд пришёл к выводу, что подсудимый скрылся, поскольку не отвечает на телефонные звонки, не получает почтовую корреспонденцию, неоднократно проверялся по месту жительства и не находился там.

18 апреля 2019 года в Мариинский городской суд Кемеровской области поступило уголовное дело в отношении Лукьянова Данила Евгеньевича, обвиняемого в уклонении от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы, то есть в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 328 Уголовного кодекса Российской Федерации.

После принятия к производству данного уголовного дела было назначено судебное заседание на 14 мая 2019 года, на которое подсудимый не явился. Судебная повестка на имя подсудимого возвращена в суд в связи с неудачной попыткой вручения, а по направленному на номер телефона подсудимого СМС-уведомлению отсутствовали сведения о доставке.

В связи с неявками подсудимого суд четырежды откладывал слушание уголовного дела, в результате чего подсудимый Лукьянов не явился ни в одно из назначенных судебных заседаний. Телефон подсудимого был недоступен, а судебные повестки возвращались в связи с неудачными попытками вручения. Согласно рапорту участкового уполномоченного отдела МВД России по Мариинскому району, им неоднократно осуществлялся выезд на адрес проживания подсудимого, но вручить повестку не представилось возможным в связи с тем, что двери дома ему никто не открывал. При этом соседи поясняли, что подсудимого не видели уже продолжительное время.

Таким образом, судом предпринимались различные попытки известить подсудимого о дате, месте и времени судебного заседания, которые не дали положительного результата, в связи с чем суд пришёл к выводу, что подсудимый Лукьянов скрылся, поскольку не отвечает на телефонные звонки, не получает почтовую корреспонденцию, неоднократно проверялся по месту жительства и не находился там, место его нахождения неизвестно. При этом участники судебного разбирательства посчитали невозможным рассмотрение уголовного дела в отсутствие подсудимого.

В результате постановлением от 13 июня 2019 года Мариинский городской суд Кемеровской области приостановил производство по уголовному делу и поручил прокурору г.Мариинска обеспечить розыск подсудимого.

Следует отметить, что оснований для избрания в отношении подсудимого Лукьянова Д.Е. меры пресечения в виде заключения под стражу не имеется в связи с тем, что он обвиняется в совершении впервые преступления небольшой тяжести.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев