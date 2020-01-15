Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кузбассе судом в отношении подсудимого, обвиняемого в уклонении от призыва на военную службу, вынесено постановление о розыске

В ходе рассмотрения уголовного дела в отношении подсудимого Лукьянова Данила Евгеньевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 328 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд пришёл к выводу, что подсудимый скрылся, поскольку не отвечает на телефонные звонки, не получает почтовую корреспонденцию, неоднократно проверялся по месту жительства и не находился там.

18 апреля 2019 года в Мариинский городской суд Кемеровской области поступило уголовное дело в отношении Лукьянова Данила Евгеньевича, обвиняемого в уклонении от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы, то есть в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 328 Уголовного кодекса Российской Федерации.

После принятия к производству данного уголовного дела было назначено судебное заседание на 14 мая 2019 года, на которое подсудимый не явился. Судебная повестка на имя подсудимого возвращена в суд в связи с неудачной попыткой вручения, а по направленному на номер телефона подсудимого СМС-уведомлению отсутствовали сведения о доставке.

В связи с неявками подсудимого суд четырежды откладывал слушание уголовного дела, в результате чего подсудимый Лукьянов не явился ни в одно из назначенных судебных заседаний. Телефон подсудимого был недоступен, а судебные повестки возвращались в связи с неудачными попытками вручения. Согласно рапорту участкового уполномоченного отдела МВД России по Мариинскому району, им неоднократно осуществлялся выезд на адрес проживания подсудимого, но вручить повестку не представилось возможным в связи с тем, что двери дома ему никто не открывал. При этом соседи поясняли, что подсудимого не видели уже продолжительное время.

Таким образом, судом предпринимались различные попытки известить подсудимого о дате, месте и времени судебного заседания, которые не дали положительного результата, в связи с чем суд пришёл к выводу, что подсудимый Лукьянов скрылся, поскольку не отвечает на телефонные звонки, не получает почтовую корреспонденцию, неоднократно проверялся по месту жительства и не находился там, место его нахождения неизвестно. При этом участники судебного разбирательства посчитали невозможным рассмотрение уголовного дела в отсутствие подсудимого.

В результате постановлением от 13 июня 2019 года Мариинский городской суд Кемеровской области приостановил производство по уголовному делу и поручил прокурору г.Мариинска обеспечить розыск подсудимого.

Следует отметить, что оснований для избрания в отношении подсудимого Лукьянова Д.Е. меры пресечения в виде заключения под стражу не имеется в связи с тем, что он обвиняется в совершении впервые преступления небольшой тяжести.

Официальный представитель
Мариинского городского суда
Кемеровской области
Алексей Бушуев

Происшествия
Мариинск
kuzbassnews.ru
15/01/2020
Происшествия
Мариинск
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Новокузнецке водитель направил иномарку под автобус
Дорожная авария произошла четырнадцатого января на кольце у Дома быта. Там вечером столкнулись...
В Кузбассе оштрафовали 1 500 нарушителей «антитабачного» закона
Как сообщает ведомство, в 2019 году сотрудники кузбасской полиции составили в отношении нарушителей...
Сергей Кузнецов показал родителям готовность школы № 81 в Новокузнецке
Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов 14 января провел первое заседание родительского комитета в школе...
В Новокузнецке дети прыгают в снег с крыши закрытой «Ленты»
В Новокузнецке дети прыгают в снег с крыши закрытой «Ленты» Жители Куйбышевского района боятся за...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus