В Кузбассе томский пенсионер привлечён к ответственности за нарушение правил перевозки оружия

В Анжеро-Судженске инспекторы лицензионно-разрешительной работы Росгвардии привлекли к ответственности 68-летнего жителя Томска за нарушение требований законодательства об оружии.

Согласно материалам административного дела, уроженец Анжеро-Судженска перевозил в ночное время своё зарегистрированное охотничье ружьё ИЖ-12 в расчехлённом виде, снаряжённое боеприпасами, на переднем сиденье своего автомобиля вблизи одного из населённых пунктов. Факт нарушения был выявлен сотрудниками полиции.

Рассмотрев материалы административного дела, инспекторы Росгвардии установили вину владельца оружия в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.12 КоАП РФ «Пересылка оружия, нарушение правил перевозки, транспортировки или использования оружия и патронов к нему», и назначили административное наказание в виде штрафа в размере 1 000 рублей.

Росгвардия напоминает, что транспортирование принадлежащего гражданам оружия осуществляется в чехлах, кобурах или специальных футлярах, а также в специальной упаковке производителя оружия. Оружие при транспортировке должно находиться в разряженном состоянии, отдельно от патронов.

По итогам 2024 года на территории Кемеровской области было выявлено 14 случаев нарушения правил транспортировки оружия, при этом в четырёх случаях это привело к утрате оружия.

Росгвардия призывает владельцев оружия обеспечивать его сохранность, предупреждая, что в случае утраты оружия и наступления тяжких последствий в отношении владельца может быть возбуждено уголовное дело.

Фото: Росгвардия