В Кузбассе транспортные полицейские по горячим следам раскрыли кражу сумки на железнодорожном вокзале

Сотрудники патрульно-постовой службы Кузбасского линейного управления (ЛУ) МВД России задержали ранее привлекавшегося к уголовной ответственности 30-летнего жителя Республики Бурятии, подозреваемого в краже сумки на железнодорожном вокзале в Кемерово.



К сотрудникам транспортной полиции обратился 29-летний житель Кемеровской области с заявлением о том, что у него пропала сумка с личными вещами. Во время досмотра на входе в вокзал он поставил ее на ленту интраскопа, а после прохождения рамки металлодетектора не обнаружил своей вещи. Наряд патрульно-постовой службы обнаружил и задержал подозреваемого в краже на перроне. Мужчина признался, что увидел оставленную сумку, забрал ее себе и направился к одному из пассажирских поездов, намереваясь уехать в Красноярск.



Транспортные полицейские доставили задержанного в дежурную часть и в ходе дальнейшей проверки установили, что мужчина находится в федеральном розыске. Ранее в Республике Саха (Якутия) суд признал его виновным в совершении другой кражи, назначил условное наказание, но осужденный уклонился от исполнения приговора и скрылся от надзорных органов.



Отделением дознания Кузбасского ЛУ МВД России в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок два года.



Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время он этапирован в Якутию.

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