В Кузбассе транспортные полицейские по горячим следам раскрыли кражу в поезде

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Кузбасского линейного управления (ЛУ) МВД России по горячим следам задержали женщину, подозреваемую в совершении кражи мобильного телефона стоимостью почти 40 тысяч рублей. Ей оказалась ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности 44-летняя жительница Кемеровской области.



Транспортные полицейские установили, что злоумышленница возвращалась домой из Новосибирска в пассажирском поезде сообщением «Новосибирск – Кемерово». Перед выходом из вагона она заметила оставленный без присмотра лежащий на столике в купе сотовый телефон и решила присвоить его себе. Убедившись, что за ней никто не наблюдает она взяла гаджет и положила в свою дорожную сумку. В настоящее время похищенное изъято и после завершения всех необходимых следственных действий будет возвращено законному владельцу.



Следственным отделом Кузбасского ЛУ МВД России возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.



Транспортная полиция напоминает: предупредить преступление поможет внимание к своим вещам и к окружающей обстановке. Во избежание хищений не оставляйте без присмотра электронные устройства, ручную кладь и крупногабаритный багаж. В людных местах не доставайте без необходимости мобильные средства связи, денежные средства и не демонстрируйте их окружающим. Став очевидцем противоправного деяния, немедленно сообщите об этом сотрудникам транспортной полиции!

Фото из открытых исчтоников