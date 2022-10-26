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В Кузбассе транспортные полицейские провели профилактическую акцию «Путешествие в мир прав и обязанностей»

В преддверии осенних каникул сотрудники по делам несовершеннолетних линейного отделения полиции (ЛоП) на станции Прокопьевск линейного отдела (ЛО) МВД России на станции Белово провели мероприятие по профилактике травматизма на транспорте среди учащихся седьмых классов средней общеобразовательной школы № 25 города Прокопьевска.

В ходе профилактической лекции «Путешествие в мир прав и обязанностей»старший инспектор по делам несовершеннолетних (ПДН) майор полиции Сергей Даутов рассказал ребятам об опасностях, подстерегающих их на железной дороге, о недопущении использования наушников и мобильных телефонов при переходе через железнодорожные пути и привел примеры последствий нарушений правил поведения на железнодорожном транспорте.

Инспектор ПДН лейтенант полиции Ольга Карнаухова продемонстрировала ребятам видеофильм «О правилах поведения в социальных сетях», рассказала о несанкционированных митингах и предупредила об ответственности несовершеннолетних за совершение административных правонарушений. Кроме этого транспортные полицейские напомнили подросткам о негативных последствиях пренебрежения правилами транспортной безопасности, в том числе о травмировании граждан.

 

 

Фото:Линейный отдел полиции

Общество
Прокопьевск
kuzbassnews.ru
26/10/2022
Общество
Прокопьевск

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