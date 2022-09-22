В Кузбассе третий раз приостановлена деятельность компании, являющейся поставщиком медицинского кислорода

Как сообщили корреспонденту «Новостей Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, компания «МАРИИНСК-ГАЗ», осуществляющая в числе прочего поставки медицинского кислорода в учреждения здравоохранения, деятельность которой ранее дважды приостанавливалась за нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, за довольно продолжительное время приостановления деятельности ряд выявленных нарушений так и не устранила.

Ранее мы рассказывали о приостановлении деятельности компании «МАРИИНСК-ГАЗ» на 70 суток, а позже в связи с повторно выявленными нарушениями – на 90 суток в результате рассмотрения судом дел об административных правонарушениях, возбуждённых Сибирским управлением Ростехнадзора.

По истечении предыдущего срока административного приостановления деятельности контролирующий орган вновь провёл внеплановую проверку устранения выявленных нарушений, в результате которой установлено, что компания «МАРИИНСК-ГАЗ» в очередной раз не в полном объёме устранила обстоятельства, послужившие ранее основанием для приостановления деятельности опасного производственного объекта.

На этот раз было выявлено четыре нарушения промышленной безопасности.

Так, в компании до сих пор отсутствует необходимое количество персонала организации, удовлетворяющего квалификационным требованиям в области безопасной эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением. При этом отсутствует аттестация в области промышленной безопасности у генерального директора компании, а также у лица, отвечающего за исправное состояние и безопасную эксплуатацию такого оборудования. Не проводилась на предприятии и проверка знаний персонала в необходимом объёме, в том числе о порядке действий в аварийных ситуациях.

Тем самым компания нарушила требования промышленной безопасности опасных производственных объектов. Наказанием за совершение такого вида административного правонарушения для юридических лиц может являться штраф от 200 до 300 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В судебном заседании генеральный директор компании «МАРИИНСК-ГАЗ» согласился с фактом допущенных нарушений и пояснил, что принимаются меры к их устранению.

Учитывая, что дальнейшая деятельность компании «МАРИИНСК-ГАЗ» нарушает требования промышленной безопасности и создаёт непосредственную угрозу жизни и здоровью населения, а устранение выявленных контролирующим органом нарушений потребует определённого времени, суд посчитал правильным снова приостановить деятельность организации сроком на 90 суток, исчисляя указанный срок с 19 сентября 2022 года.

Постановление было немедленно приведено в исполнение, но на текущий момент не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Кемеровский областной суд в установленный законом срок.

Следует отметить, что в случае досрочного устранения выявленных нарушений компания «МАРИИНСК-ГАЗ» имеет право обратиться в суд с ходатайством о досрочном прекращении административного приостановления деятельности.