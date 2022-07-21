Перевозки подконтрольных товаров, по территории Таможенного союза, между странами-участницами, осуществляются по упрощённой системе товарооборота и переноса таможенных барьеров на внешние границы Союза с 2007 года.

С начала 2022 года с территории Кемеровской области – Кузбасса в Республику Казахстан вывезено автомобильным транспортом 374,7 тыс. голов суточных цыплят с ООО «Племенная птицефабрика «Снежинская»; отправились в путешествие со своими владельцами шесть домашних питомцев, и прилетела одна собачка в г. Новокузнецк.

В Республику Киргизия с ООО «Племенная птицефабрика «Снежинская» отправлено для разведения 220 тыс. штук инкубационного яйца.

Крупнейшее предприятие молочной промышленности АО «Новокузнецкий хладокомбинат» организовало поставку мороженого в Республику Беларусь в количестве 840 кг. В свою очередь на Молочный завод Кемеровской области Промышленновского района железнодорожным транспортом поступило 60 тонн сухого обезжиренного молока производства КФ ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» р. Беларусь.

Все подконтрольные грузы с оформленными на них ветеринарными сертификатами Таможенного союза на бумажных носителях досмотрены сотрудниками Управления по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбасса и направлены в пункты назначения с отметкой «Выпуск разрешён».

Нарушений ветеринарного законодательства не выявлено