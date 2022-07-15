В магазинах Кемеровской области – Кузбасса представлен большой ассортимент семян овощных и саженцев плодово-ягодных культур. Посещая торговые точки, где осуществляется продажа семян, покупатели видят красочно оформленные упаковки, этикетки. Однако не всегда их внутреннее содержимое соответствует яркой картинке.

Для того чтобы уберечь покупателей от разочарований, инспектора Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу на подконтрольной территории в первом полугодии провели выездные обследования, с целью оценки соблюдения лицами, осуществляющими реализацию семенного и посадочного материала, законодательства в сфере семеноводства сельскохозяйственных растений, выявлены запрещенные к реализации сорта сельскохозяйственных растений.

С начала года, в ходе контрольно-надзорных мероприятий при визуальном осмотре мест торговли семян овощных и саженцев плодово-ягодных культур размещенных на витринах павильонов (магазинов) выявлено 49 сортов, не включенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию.

В частности, в реализации обнаружены незарегистрированные сорта таких культур, как:

- баклажан (Патио-малыш),

- жимолость (Синяя птица, Лазурная),

- кабачок (Белый, Нежный зефир, Оникс, Консервный белый, Самый самый),

- капуста брюссельская (Виноградная гроздь),

- капуста белокочанная (Бабушкин секрет, Сахарная королева, Заполярье, Зимняя голова),

- морковь (Ранняя сладкая, Сластёна Сибирико, Красная без сердцевины),

- огурец (Ангел, Хрустящий, Всем на зависть, Таганай, Пучковое великолепие, Китайский фермерский, Китайский болезнеустойчивый, Китайский жароустойчивый, Китайский холодоустойчивый),

- перец сладкий (Парничок, Гордость России, Бивни Мамонта, Калифорния Вондер голд, Сахарная молния, Санькина любовь),

- патиссон (Созвездие),

- подсолнечник сортов (Сахарный гигант, Кубанские семечки),

- салат листовой (Фриссе зеленый),

- салат (Уно моменто),

- свёкла столовая (Рафинад),

- томат (Дубок, Чудо сада, Чемпион веса, Черный русский, Банан розовый, Барнаульский консервный, Бердский крупный, Золотая клуша, Безразмерный, Бычье сердце красное),

- фасоль овощная (спаржевая) (Мечта хозяйки),

- фасоль овощная (Крапинка).

Нахождение сорта семенного и посадочного материала в Государственном реестре селекционных достижений допущенных к использованию (ссылка http://gossortrf.ru/gosreestr.html) гарантирует, что они прошли Государственные сортоиспытания, подтвердили свои сортовые особенности и рекомендованы к использованию в определенных регионах страны, а также не являются генетически модифицированными сортами.

По результатам профилактических мероприятий по контролю, руководствуясь ч. 1. статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в целях профилактики и предупреждения нарушений обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушению законодательства в области семеноводства, с начала 2022 года юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям осуществляющих деятельность по реализации семян и посадочного материала выданы 78 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.