В рамках федерального государственного контроля (надзора) в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки в июне 2022 года в Ленинском – Кузнецком, Промышленновском, Гурьевском муниципальных округах Кемеровской области-Кузбассе Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу по инициативе хозяйствующих субъектов проведено 6 профилактических визитов в отношении ООО «Сельхозагро-Сервис», ООО «Бекон», ООО «Лебеди», ООО «Колхоз имени Ильича», ИП К(Ф)Х Хачатрян М.Б. и ИП К(Ф)Х Варданян Г.Л., основным видом деятельности которых является производство, хранение и реализация зерна.

Профилактический визит направлен на повышение информированности хозяйствующих субъектов о способах соблюдения обязательных требований законодательства, на стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами, а также устранение условий, причин и факторов, способных привести к их нарушению.

В ходе данных мероприятий контролируемые лица информированы об обязательных требованиях, предъявляемых к их деятельности и к принадлежащим им объектам контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска. Проведены консультации по вопросам соблюдения законодательства в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки. Осуществлен сбор сведений, необходимых для отнесения объектов контроля к категориям риска.

Порядок и сроки проведения профилактического визита установлены статьей 52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Положением федеральном государственном контроле (надзоре) в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 № 1079.

Дополнительно информируем, что контролируемые лица могут подать заявку на проведение профилактического мероприятия по электронной почте: oznkem@rsn42.ru, тел. (3842) 34-99-15.