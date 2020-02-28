В Кузбассе в ДТП на трассе погибли пять человек

Утром 28 февраля на трассе Ленинск-Кузнецкий – Прокопьевск – Новокузнецк столкнулись Toyota и Газель. В результате ДТП четыре человека погибли, один пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где впоследствии скончался.

Предварительно установлено, что виновником аварии является водитель Toyota – он выехал на встречную полосу, где столкнулся с Газелью.

Фото из открытых источников