В Кузбассе в очередной раз приостановлена деятельность компании, являющейся поставщиком медицинского кислорода

Компания «МАРИИНСК-ГАЗ», осуществляющая в числе прочего поставки медицинского кислорода в учреждения здравоохранения, деятельность которой ранее приостанавливалась на 70 суток за нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, за время приостановления деятельности большинство выявленных нарушений так и не устранила. Об этом корреспонденту информационного агентства «Новости Кузбасса» рассказали в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области.



Ранее мы рассказывали о приостановлении деятельности компании «МАРИИНСК-ГАЗ» на 70 суток в результате рассмотрения Мариинским городским судом Кемеровской области дела об административном правонарушении, возбуждённого Сибирским управлением Ростехнадзора.

После истечения срока административного приостановления деятельности контролирующий орган провёл внеплановую проверку устранения выявленных нарушений, в результате которой установлено, что компания «МАРИИНСК-ГАЗ» не в полном объёме устранила обстоятельства, послужившие ранее основанием для приостановления деятельности опасного производственного объекта.

Так, в компании, эксплуатирующей оборудование, работающее под избыточным давлением, до сих пор не организован и не осуществляется в установленном порядке производственный контроль, а также отсутствует необходимое количество персонала организации, удовлетворяющего квалификационным требованиям в области безопасной эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением. На предприятии отсутствует инструкция наполнения баллонов, разработанная с учётом свойств газа, а также отсутствует проект на склад для хранения баллонов, наполненных газами. На момент повторной проверки было выявлено более 10 нарушений в области промышленной безопасности.

В судебном заседании представитель компании «МАРИИНСК-ГАЗ» согласился с фактом допущенных нарушений и пояснил, что принимаются меры к их устранению.

Учитывая, что дальнейшая деятельность компании «МАРИИНСК-ГАЗ» нарушает требования промышленной безопасности и создаёт непосредственную угрозу жизни и здоровью населения, а устранение выявленных контролирующим органом нарушений потребует определённого времени, на этот раз суд посчитал правильным временно приостановить деятельность организации сроком на 90 суток, исчисляя указанный срок с 24 мая 2022 года.

Постановление было немедленно приведено в исполнение, не обжаловалось, и 11 июня вступило в законную силу.

Следует отметить, что в случае досрочного устранения выявленных нарушений компания «МАРИИНСК-ГАЗ» имеет право обратиться в суд с ходатайством о досрочном прекращении административного приостановления деятельности.