Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кузбассе в рамках учений «Заслон-2021» военнослужащие Росгвардии уничтожили условных террористов

    В пригороде Кемерова военнослужащие отряда специального назначения «Кузбасс» в рамках крупномасштабного оперативно-стратегического учения «Заслон-2021» провели тактико-специальное занятие по ликвидации банд группы в населённом пункте.

    По легенде учений, вооруженная группа условных террористов в количестве до 60 человек укрылась в лесном массиве с целью внезапного нападения на один из населенных пунктов. Для ликвидации противника в район проведения спецоперации прибыл отряд спецназа Росгвардии.

    Военнослужащие отработали различные вопросы по поиску и обезвреживанию бандгруппы в лесном массиве. Для ликвидации противника была задействована артиллерия. Содействие в проведении спецоперации войсковому спецназу оказывали сотрудники ОМОН.

    В результате слаженных действий спецподразделений Росгвардии условные террористы были уничтожены.

       

 

 

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
28/07/2021
Общество
Кемерово

Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

За последнюю неделю в Кузбассе COVID-19 заболели более 100 привитых
Замминистра здравоохранения Кузбасса Оксана Абросова заявила, что на сегодня, 27 июля, после...
У кузбассовцев после вакцинации от COVID-19 не выработались антитела
Сегодня, 27 июля, в Кузбассе проходит прямой эфир с представителями различных ведомств и...
В кемеровском Рудничном районе завершен новый ледовый каток
Сегодня глава кузбасской столицы Илья Середюк рассказал в социальных сетях о готовности нового...
В Кузбассе появилась вакцина от коронавируса «Спутник Лайт»
В настоящий момент вакцина находится на уполномоченном складе, в течение сегодняшнего дня, 27 июля...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2021
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus