В Кузбассе в рамках учений «Заслон-2021» военнослужащие Росгвардии уничтожили условных террористов
В пригороде Кемерова военнослужащие отряда специального назначения «Кузбасс» в рамках крупномасштабного оперативно-стратегического учения «Заслон-2021» провели тактико-специальное занятие по ликвидации банд группы в населённом пункте.
По легенде учений, вооруженная группа условных террористов в количестве до 60 человек укрылась в лесном массиве с целью внезапного нападения на один из населенных пунктов. Для ликвидации противника в район проведения спецоперации прибыл отряд спецназа Росгвардии.
Военнослужащие отработали различные вопросы по поиску и обезвреживанию бандгруппы в лесном массиве. Для ликвидации противника была задействована артиллерия. Содействие в проведении спецоперации войсковому спецназу оказывали сотрудники ОМОН.
В результате слаженных действий спецподразделений Росгвардии условные террористы были уничтожены.
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