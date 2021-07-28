В Кузбассе в рамках учений «Заслон-2021» военнослужащие Росгвардии уничтожили условных террористов

В пригороде Кемерова военнослужащие отряда специального назначения «Кузбасс» в рамках крупномасштабного оперативно-стратегического учения «Заслон-2021» провели тактико-специальное занятие по ликвидации банд группы в населённом пункте.

По легенде учений, вооруженная группа условных террористов в количестве до 60 человек укрылась в лесном массиве с целью внезапного нападения на один из населенных пунктов. Для ликвидации противника в район проведения спецоперации прибыл отряд спецназа Росгвардии.

Военнослужащие отработали различные вопросы по поиску и обезвреживанию бандгруппы в лесном массиве. Для ликвидации противника была задействована артиллерия. Содействие в проведении спецоперации войсковому спецназу оказывали сотрудники ОМОН.

В результате слаженных действий спецподразделений Росгвардии условные террористы были уничтожены.