В Кузбассе в разгаре посевная

Темпы посевной на 10% превышают прошлогодние. Сейчас на полях региона работает 7301 единица техники. Все сельскохозяйственные культуры высеваются в соответствии с графиком, коррективы вносятся, исходя из текущей ситуации — посевная проводится в условиях недостаточного увлажнения почвы из-за сухой ветреной погоды в мае.

При благоприятных метеорологических условиях весенние полевые работы будут завершены в первой декаде июня, в оптимальные агротехнические сроки.

По оперативной информации Минсельхоза Кузбасса, на 23 мая яровой сев выполнен на площади 584,9 тыс. га — 74,6%, на ту же дату 2021 года сев был произведен на площади 457,3 тыс. га. Темпы сева превышают прошлогодние на 10%. В том числе зерновых и зернобобовых культур посеяно 439 тыс. га, из них пшеницы — 248 тыс. га (79,6%). План посева масличных культур выполнен на 81,3% — 119 тыс. га, из них рапса посеяно на площади 104,4 тыс. га (86%). Овощи посажены на 473 га (45,7 %), картофель — на площади 5,2 тыс. га (62,5%). Кормовых культур посеяно 21,3 тыс. га (37,3 %).

Сельхозтоваропроизводителями накоплено 91,2 тыс. тонн минеральных удобрений. Темпы закупки удобрений опережают прошлогодние почти в 1,3 раза (в 2021 году на аналогичную дату было накоплено 69,7 тыс. тонн). В целом планируется приобрести 121,8 тыс. тонн минеральных удобрений, что почти в 2 раза выше уровня 2021 года. Уже внесено 48,2 тыс. тонн минеральных удобрений на площади 330 тыс. га. Помимо минеральных удобрений, сельхозтоваропроизводители обеспечены всем необходимым для проведения работ — техникой, семенами, горюче-смазочными материалами, средствами защиты растений.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса