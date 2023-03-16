В Кузбассе владелец автомобиля по решению суда обязан выплатить около 700 тысяч рублей за ДТП, которое он не совершал

Как рассказали «Новостям Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, договор купли-продажи автомобиля ВАЗ 21140, которым в момент дорожно-транспортного происшествия управлял будущий покупатель (виновник аварии), был заключён через несколько дней после совершённого ДТП. Однако сумма ущерба могла быть на 160 тысяч рублей меньше, если бы не требование виновника автоаварии провести повторную экспертизу, так как он посчитал ущерб, определённый независимой экспертизой автомобиля Nissan, слишком завышенным.

Из материалов гражданского дела следует, что 7 июня 2022 года в Мариинске на улице Котовского произошло столкновение автомобилей ВАЗ 21140 и Nissan Almera 1.5 Luxury. Виновным в дорожно-транспортном происшествии был признан водитель отечественного автомобиля. Как выяснилось, виновник аварии на момент ДТП собственником автомобиля не являлся. При этом риск гражданской ответственности водителя автомобиля ВАЗ не была застрахована, в связи с чем собственник иномарки был лишён возможности получить страховое возмещение за причинённый имущественный вред. Независимая оценка рыночной стоимости восстановительного ремонта автомобиля Nissan определила стоимость его ремонта около 525 тысяч рублей. Добровольно виновник ДТП возмещать стоимость причинённого ущерба отказался, в связи с чем владелец иномарки был вынужден обратиться в суд с требованием возмещения ущерба как к виновнику автоаварии, так и к собственнику автомобиля ВАЗ, который являлся таковым на момент дорожно-транспортного происшествия, но через несколько дней после ДТП продал автомобиль виновнику аварии.

В судебное заседание бывший собственник автомобиля ВАЗ 21140 не явился. А вот новый собственник, находящийся в момент ДТП за рулём этого автомобиля, с заявленной владельцем иномарки стоимостью её восстановительного ремонта не согласился, заявив ходатайство о назначении ещё одной, судебной автотехнической, экспертизы. В результате назначенной по ходатайству ответчика оценочной экспертизы стоимость восстановительного ремонта автомобиля NissanAlmera 1.5 Luxury была определена на 160 тысяч рублей больше, составив около 685 тысяч рублей.

Но в связи с тем, что владельцем отечественного автомобиля в установленном порядке не был застрахован риск гражданской ответственности, а договор купли-продажи автомобиля ВАЗ 21140 и его юридическая передача виновнику ДТП были совершены после дорожно-транспортного происшествия, суд посчитал, что ответственность по возмещению ущерба при установленных обстоятельствах должна быть возложена на лицо, которое являлось собственником автомобиля на момент происшествия.

В результате Мариинский городской суд Кемеровской области взыскал с бывшего собственника автомобиля ВАЗ 21140 в пользу владельца NissanAlmera 1.5 Luxury сумму причинённого ущерба в размере около 685 тысяч рублей, расходы по оплате стоимости независимой оценки восстановительного ремонта в размере 10 тысяч рублей, а также шесть тысяч рублей в качестве судебных расходов.

А виновник дорожно-транспортного происшествия, находящийся в момент ДТП за рулём автомобиля ВАЗ 21140, на сегодняшний день по решению суда обязан выплатить лишь 16 тысяч рублей в качестве расходов за проведение судебной автотехнической экспертизы.

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