В Кузбассе во время пожара погиб 11-летний ребенок

6 февраля около 22 часов на пульт диспетчера пожарной охраны Кемеровского района поступило сообщение о возгорании трехэтажного частного дома в поселке Мозжуха.

В доме жила многодетная семья. С места пожара были госпитализированы 41- летний мужчина, его 40-летняя супруга, шестеро детей в возрасте от 6 до лет 12.

У мужчины диагностированы ожоги, его супруга и дети не пострадали. Однако в доме оставался еще один ребенок – 11-летний мальчик.

Семья пояснила, что обогревала дом тепловой пушкой, подключенной к газовому баллону, затем произошел хлопок и возгорание. Им удалось быстро выйти из помещения, но мальчик остался в жилище. Мужчина вернулся внутрь и попытался найти сына, однако безуспешно – дом был объят огнем.

После ликвидации пожара обнаружено тело ребенка со следами термического воздействия.

Фото из открытых источников.