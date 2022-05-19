В Кузбассе вступил в законную силу приговор в отношении 46-летнего сбытчика фальшивых банкнот

Как рассказал корреспонденту ИА «Новости Кузбасса» представитель Мариинского городского суда Алексей Бушуев, 46-летний житель Чебулинского муниципального округа ранее приобрёл 15 фальшивых пятитысячных денежных банкнот в Москве, и после возвращения домой в течение недели сбыл четыре поддельные пятитысячные купюры в Чебулинском округе и в Мариинске. Оставшиеся 11 поддельных купюр он хранил у себя дома до обнаружения их сотрудниками органов внутренних дел.

Ранее Прокуратурой Кемеровской области – Кузбасса и Главным Управлением МВД России по Кемеровской области сообщалось о постановлении приговора в отношении жителя Чебулинского муниципального округа, который был осуждён к 3 годам 6 месяцам лишения свободы за хранение в целях сбыта и сбыт поддельных банковских билетов Центробанка России.

Однако позже в результате рассмотрения жалоб осуждённого и его адвоката, а также представления прокурора судебная коллегия по уголовным делам Кемеровского областного суда отменила обвинительный приговор, направив уголовное дело на новое рассмотрение.

В ходе повторного рассмотрения уголовного дела Мариинским городским судом Кемеровской области было установлено, что обвиняемый после освобождения в 2017 году из мест лишения свободы, где он отбывал 11-летний срок за ряд преступлений (в том числе за убийство, совершённое группой лиц общеопасным способом), занимался закупкой фруктов и реализацией овощей. В марте 2020 года он в Москве приобрёл у неустановленного лица 15 поддельных денежных купюр номиналом 5 тысяч рублей, которые по прибытии домой спрятал. В то время из-за пандемии у него возникли финансовые трудности, в связи с чем он решил воспользоваться фальшивыми деньгами. И в течение недели в период с 23 по 30 марта использовал 4 купюры, рассчитываясь ими за бензин, продукты питания, а также для перевода денег родственникам. Поддельные купюры были выявлены сотрудниками банка, которые сообщили об этом в полицию. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники органов внутренних дел установили место жительства мужчины и в ходе обыска изъяли у него 11 оставшихся поддельных купюр. Позже признаки подделки были установлены и документально подтверждены экспертами.

ВИДЕО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ МВД РОССИИ

ИРИНОЙ ВОЛК

(https://мвд.рф/news/item/20348641/)

В результате рассмотрения судом уголовного дела, несмотря на частичное признание фигурантом дела себя виновным, вина мужчины в хранении в целях сбыта, а также в сбыте заведомо поддельных денежных купюр была полностью доказана.

При назначении наказания суд учёл опасный рецидив преступлений и такие смягчающие обстоятельства, как признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной, добровольное возмещение ущерба, а также ряд других обстоятельств.

В итоге Мариинский городской суд Кемеровской области назначил ему 3 года лишения свободы с отбыванием назначенного наказания в исправительной колонии строгого режима.

При этом в срок уже отбытого наказания суд зачёл время содержания осуждённого под стражей до вступления приговора в законную силу, который составил более двух лет.

Не согласившись и с этим решением, осуждённый и его адвокат обжаловали приговор суда в вышестоящую судебную инстанцию, однако на днях, 17 мая, судебная коллегия по уголовным делам Кемеровского областного суда оставила судебный акт без изменения.

Следует отметить, что в ближайшее время осуждённый будет этапирован в город Красноярск, где в настоящее время в отношении него в производстве Центрального районного суда г.Красноярска находится ещё одно уголовное дело, в рамках которого он обвиняется в организации преступной группы, занимающейся незаконным оборотом поддельных денег.