В Кузбассе вступил в законную силу приговор за убийство, совершённое при превышении пределов необходимой обороны

За убийство сожительницы, совершённое при превышении пределов необходимой обороны, Мариинским городским судом Кемеровской области 66-летний местный житель приговорён к одному году ограничения свободы.

В ходе рассмотрения уголовного дела судом было установлено, что в середине декабря 2018 года у подсудимого возник конфликт с сожительницей, с которой он проживал около четырёх месяцев, по причине пропажи его денег и кошелька. На вопросы о месте нахождения пропавшего имущества сожительница стала вести себя неадекватно и агрессивно, говоря, что отдаст деньги и кошелёк только после того, как он её зарежет. В какой-то момент подсудимый, стоявший около стены, повернулся спиной к сожительнице, а последняя набросилась на него сзади и стала душить, говоря при этом, что «если он её не зарежет, то она его задавит». От указанных действий подсудимый начал задыхаться и опасаться за свою жизнь, так как в момент удушения сожительница высказывала ему соответствующую угрозу. Чтобы не упасть, он опёрся о стену и правой рукой нащупал нож, висевший на гвозде при помощи шнурка, которым нанёс удар сожительнице. От удара последняя немного отошла от подсудимого, после чего вытащила из кармана кофты кошелёк, бросив на пол, и села на скамейку. Позже потерпевшая со скамейки сползла на пол, а осуждённый позвонил в полицию и сообщил о случившемся. Прибывшие сотрудники скорой медицинской помощи госпитализировали потерпевшую в больницу, где от полученного ранения она скончалась.

При назначении наказания подсудимому суд учёл отсутствие отягчающих и наличие таких смягчающих наказание обстоятельств, как полное признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, состояние его здоровья, возраст, привлечение к уголовной ответственности впервые, а также противоправное поведение потерпевшей, явившееся поводом для совершения преступления.

Приговором Мариинского городского суда Кемеровской области Геннадий Пускар признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 108 Уголовного кодекса Российской Федерации (убийство, совершённое при превышении необходимой обороны), и ему назначено наказание в виде одного года ограничения свободы.

6 августа 2019 года приговор вступил в законную силу и в соответствии со статьёй 15 Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации» размещён на официальном сайте суда (дело № 1-169/2019).



Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев