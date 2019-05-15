В Кузбассе вводят сезонные ограничения для движения большегрузов

С 20 мая по 31 августа 2019 года в Кузбассе водятся временные ограничения для движения большегрузного транспорта по дорогам федерального значения, направленные на обеспечение сохранности автомобильных дорог в летний период.Это участок федеральной автомобильной дороги Р255 «Сибирь», в том числе на подъезд к г. Томску, обходы г. Юрги и г. Кемерово.

Согласно приказу, движение тяжеловесного транспорта, когда дневные температуры, согласно данным Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, будут превышать значение в 32 градуса по Цельсию, допускается только в период с 22:00 до 10:00.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области