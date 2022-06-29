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В Кузбассе выделили 35 млн рублей на оказание материальной помощи пострадавшим от пожаров

Средства выделены из резервного фонда Правительства Кузбасса. Выплаты уже идут пострадавшим от пожаров жителям Тяжинского округа. Размер материальной компенсации родственникам погибших при пожаре составляет 1 млн рублей, выплата в связи с полной утратой имущества первой необходимости составляет 100 тысяч рублей, частичной — 50 тысяч рублей.

«Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля оказать материальную помощь пострадавшим от пожаров в регионах. В Кузбассе 126 пострадавших семей из Листвянки, Изындаево, Итатского получили экстренные выплаты в размере 100 тысяч рублей сразу после пожара. Кроме того, приняты региональные меры поддержки пострадавших. Безусловно, главное — обеспечить жильем тех, кто лишился своего дома. Поэтому мы оперативно разработали и приняли соответствующий закон», — рассказал губернатор Сергей Цивилев.

В Кузбассе 31 семья (85 человек) уже получила жилищные сертификаты на общую сумму более 84,1 млн рублей. Выплаты будут произведены в соответствии с региональным законом «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов в целях оказания социальной поддержки гражданам, лишившимся жилых помещений в результате чрезвычайной ситуации в связи с пожаром». Закон был разработан по инициативе губернатора Сергея Цивилева. Он позволяет собственникам и членам их семей в течение 6 месяцев с даты выдачи приобрести жилье на территории Кузбасса (инвалидам 1-й группы — в любом регионе РФ) по договору долевого строительства или купли-продажи. Жилье должно быть благоустроенным, не требующим реконструкции или ремонта, со степенью износа не выше 50%. Расчетная стоимость сертификата на одного члена семьи — около 1 млн рублей. Работа по оказанию помощи продолжается.

 

Иллюстрайия из открытых источников

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kuzbassnews.ru
29/06/2022
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