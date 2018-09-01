В Кузбассе выявили 76 случаев незаконной рубки леса

62 случая незаконой рубки леса из выявленных 76-ти относятся к уголовно наказуемым деяниям. В 2018 году уже привлекли 26 человек, это вдвое больше, чем в прошлом году.

Так,по решению Ижморского районного суда реальный срок лишения свободы получил житель пгт Ижморский, незаконно срубивший 43 березы возле с.Нижегородка Ижморского района. Суд назначил ему два года четыре месяца отбывания наказания в исправительной колонии особого режима. «Черный лесоруб» должен также возместить ущерб лесу в размере 265 тыс. рублей. Кроме того, по решению суда у него конфисковано орудие преступления — бензопила. Незаконную рубку выявили государственные лесные инспекторы и полицейские в Святославском участковом лесничестве Ижморского района в январе 2018 года.

Таштагольский городской суд приговорил к двум годам двум месяцам лишения свободы индивидуального предпринимателя, организовавшего незаконную крупную рубку леса. С него также взыщут 2 млн 185 тыс. рублей за ущерб лесу в результате уничтожения деревьев. Нанятая им бригада в общей сложности незаконно заготовила 201 кубометр деревьев пихты, осины и березы в Темиртаусском участковом лесничестве Таштагольского района.