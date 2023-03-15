В Кузбассе выявлено около 100 сортов семян овощных культур, не включенных в Госреестр

С наступлением нового дачного сезона Кузбасские садоводы и огородники уже активно покупают семена овощных культур, в специализированных магазинах, в торговых павильонах, в супермаркетах, а также на сайтах интернет-магазинов.

Какие сорта семян выбрать, ведь ассортимент очень большой?

Опытные дачники могут дать много советов, но специалисты Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу рекомендуют покупать семена, которые включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию.

Почему, спросите Вы? Ответ прост, в реестр включены только сорта семян, прошедшие государственные сортоиспытания, районированные (приспособленные к району выращивания) и без ГМО. Данные о селекционном достижении (сорте) семян можно проверить на сайте Госреестра (https://reestr.gossortrf.ru/).

Отсутствие же сорта в реестре - верный признак того, что материал не прошёл испытания для тех или иных климатических условий (не районирован), и как себя поведет этот сорт в условиях, например "Сибири" не известно, а также получим ли мы ту урожайность с одного куста, или размер плода, которая указана в сортовых характеристиках растения остается тайной.

Управлением Россельхознадзора на постоянной основе проводятся мероприятия направленные на контроль предприятий осуществляющих реализацию семян с целью проверки соблюдения обязательных требований в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений. С начала 2023 года проведено 27 контрольно-надзорных мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом в отношении розничных магазинов и интернет-магазинов Кемеровской области – Кузбасса, реализующих семена овощных культур, в результате выявлено около 100 сортов семян овощных культур, не включенных в реестр. Чаще других можно увидеть в продаже незарегистрированные сорта томатов (Африканский коричневый, Безразмерный, Большой куш, Бычье сердце красное, Волчий Клык, Груша черная), огурцов (Китайский болезнеустойчивый, Китайский холодоустойчивый, Малохольный, Оконно-балконный, Шанхайский длинный), моркови (Золото Востока, Нандрин, Рахат Лукум), капусты белокочанной (Зимняя голова, Тобио), свёклы (Здоровый румянец, Цилиндра Улученная), перце сладком (Алая заря, Винни-Пух, Скороспелка, Трюфелек шоколадный, Черная магия) и др.

Торговым предприятиям, предлагающим к реализации такие сорта, выдано 25 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений. После получения предостережения предприятия убирают с реализации незарегистрированные сорта семян.

По вопросу работы с Государственным реестром селекционных достижений, допущенных к использованию, можно обратиться за консультацией в отдел фитосанитарного надзора и семенного контроля