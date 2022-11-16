В Кузбассе выявлены индивидуальные предприниматели не осуществляющее гашение электронных ветеринарных сопроводительных документов годами

Гашение электронных ветеринарных сопроводительных документов - важнейшее звено в обеспечении прослеживаемости подконтрольных товаров в Федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии (ФГИС ВетИС) компонет «Меркурий» и является подтверждением от получателя груза поступления партии товара в место назначения.

По - прежнему в ходе мониторинга работы ФГИС Меркурий выявляются предприятия несоблюдающие самые основополагающие (элементарные, основные) требования к работе в ней.

Так индивидуальным предпринимателем Рожковым А.А. осуществляющим деятельность в городе Мариинск, Кемеровской области – Кузбасса не осуществлено ни одного гашения электронного ветеринарного сопроводительного документа с 07.07.2021 года по октябрь 2022 года. За указанный период в адрес его предприятия поступило 12 333 эВСД на молочную продукцию (молоко, сливки, йогурты, сыр, масло сливочное, кефир и др.).

В городе Прокопьевске Кемеровской области – Кузбасса индивидуальным предпринимателем Свольской Л.Р. также не осуществляется гашение эВСД с 2018 года на подконтрольную продукции в сфере кормов и кормовых добавок для домашних и непродуктивных животных с 2018 года до 09.11.2022 года. В адрес данного предпринимателя поступило 9211 электронных сопроводительных документа и ни один из них не был погашен.

Несвоевременное гашение ВСД препятствует обеспечению прослеживаемости подконтрольных товаров в ФГИС «Меркурий» и говорит о том, что предприятия, организации и предприниматели осуществляют приемку продукции без учета наличия ветеринарных сопроводительных документов. Не контролируют ветеринарно-санитарную безопасность поставляемой пищевой продукции.

Данные факты являются нарушением Закона Российской Федерации от 14.05.1993 N 4979-1 «О ветеринарии», пунктов 52, 53 приложения № 2 «Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях», утв. приказом Минсельхоза России от 27.12.2016 № 589 установлено: гашение ВСД на транспортную партию подконтрольного товара, перемещаемого со сменой владельца (перевозчика) или без смены владельца (перевозчика), осуществляется в течение 24 часов после доставки и (или) приемки подконтрольного товара в месте назначения зарегистрированным пользователем ФГИС ВетИС с правом доступа «гашение сертификатов».

Таким образом, не осуществляя гашение эВСД в течении 24 часов после доставки и (или) приемки подконтрольного товара в месте назначения, или смены собственника не осуществляется подтверждение, что данная партия поступила по адресу, соответствует описанию и количеству, указанному в сопроводительном документе. В результате чего допускается нарушение ветеринарных правил оформления ветеринарных сопроводительных документов и свидетельствует об отсутствии контроля качества и безопасности поступающей продукции со стороны хозяйствующего субъекта.

Специалистами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбасса индивидуальным предпринимателям объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований ветеринарного законодательства Российской Федерации.